Ізраїль має змінити ставлення та більше допомагати Україні, - Макрон

Ізраїль та деякі інші демократичні країни могли б більше допомагати Україні у війні проти Росії.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

"Так, ми б сподівалися, що Ізраїль братиме більше участі в питанні України. Є й інші країни ООН, які вірять у демократичні цінності, але не надали багато обладнання. Ми сподіваємось, що у наступні місяці ці країни зможуть поміняти ставлення та робитимуть більше", - сказав Макрон.

За його словами, союзники по НАТО також мають робити більше для України, зокрема зараз, під час контрнаступу.

Коментуючи заяви Володимира Зеленського, коли він назвав "абсурдом" та "слабкістю" небажання НАТО запросити Україну до Альянсу, Макрон зазначив, що український президент має право вимагати.

"Це справедливо для українського президента - вимагати, тому що він перебуває в центрі війни, захищаючи суверенітет своєї країни, своїх людей. Ми маємо стояти поруч з міжнародними цінностями, захищаючи Європу. І це те, що ми робимо - ми захищаємо Україну, застосовуємо санкції щодо Росії, ми б хотіли уникнути ескалації та розширення конфлікту", - наголосив президент Франції.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але й відкрито не підтримав агресію РФ. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Проте останнім часом взаємодія Ізраїлю з Росією посилилась. Зокрема, ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

Посол України в Ізраїлі розкритикував відверто проросійську політику уряду Ізраїлю, після чого його викликали в МЗС.

Президент Володимир Зеленський неодноразово запрошував прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху відвідати Україну.

"Я пана Нетаньяху запросив. По-друге, я запрошував і двох інших прем'єрів, які були до пана Нетаньяху. Поки прем'єри різні, а результат однаковий", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що аналогічно відбувається і з системами ППО, які Ізраїль може надати Україні для захисту від російських ракетних ударів.

"Що стосується систем ППО, які ми просили у наших партнерів з Ізраїлю. Просили ми з початку війни, але приблизно так само, як з прем'єрами, місяці пройшли - результату немає", - сказав президент.