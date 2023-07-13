Израиль должен изменить отношение и больше помогать Украине, - Макрон

Израиль и некоторые другие демократические страны могли бы больше помогать Украине в войне против России.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Да, мы бы надеялись, что Израиль примет больше участия в вопросе Украины. Есть и другие страны ООН, которые верят в демократические ценности, но не предоставили много оборудования. Мы надеемся, что в последующие месяцы эти страны смогут поменять отношение и будут делать больше" , - сказал Макрон.

По его словам, союзники по НАТО также должны делать больше для Украины, в частности, сейчас, во время контрнаступления.

Комментируя заявления Владимира Зеленского, когда он назвал "абсурдом" и "слабостью" нежелание НАТО пригласить Украину в Альянс, Макрон отметил, что украинский президент имеет право требовать.

"Это справедливо для украинского президента - требовать, потому что он находится в центре войны, защищая суверенитет своей страны, своих людей. Мы должны стоять рядом с международными ценностями, защищая Европу. И это то, что мы делаем - мы защищаем Украину, применяем санкции в отношении России мы хотели бы избежать эскалации и расширения конфликта", - подчеркнул президент Франции.

Позиция Израиля относительно войны в Украине

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но открыто не поддержал агрессию РФ. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Однако в последнее время взаимодействие Израиля с Россией усилилось. В частности, израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

Посол Украины в Израиле раскритиковал откровенно пророссийскую политику правительства Израиля, после чего его вызвали в МИД.

Президент Владимир Зеленский неоднократно приглашал премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху посетить Украину.

"Я господина Нетаньяху пригласил. Во-вторых, я приглашал и двух других премьеров, которые были к господину Нетаньяху. Пока премьеры разные, а результат один", - заявил Зеленский.

Он отметил, что аналогично происходит и с системами ПВО, которые Израиль может предоставить Украине для защиты от российских ракетных ударов.

"Что касается систем ПВО, которые мы просили у наших партнеров из Израиля. Просили мы с начала войны, но примерно так же, как с премьерами, месяцы прошли - результата нет", - сказал президент.