Ізраїль ліквідував високопоставленого командира ХАМАС у Секторі Газа

Ізраїльська авіація завдала авіаудару по місту Хан-Юніс у Секторі Газа. Унаслідок цього було ліквідовано главу сил внутрішньої безпеки ХАМАС Хасама Шахвана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram .

В Армії оборони Ізраїлю розповіли, що удар по Хан-Юнісу було завдано в середу вночі.

Як зазначили в ЦАХАЛ, сили внутрішньої безпеки ХАМАС проводили жорстокі допити мешканців Сектору Газа, чим порушували права людини і придушували інакомислення всередині організації.

Сам Шахван відповідав за підготовку розвідувальних даних у координації з елементами військового крила ХАМАС під час нападів на ЦАХАЛ у Секторі Газа.

"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів щодо зниження ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням точних боєприпасів, повітряним спостереженням і додатковими розвідданими", - наголосили в ЦАХАЛ.