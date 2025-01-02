Ізраїль ліквідував високопоставленого командира ХАМАС у Секторі Газа
Ізраїльська авіація завдала авіаудару по місту Хан-Юніс у Секторі Газа. Унаслідок цього було ліквідовано главу сил внутрішньої безпеки ХАМАС Хасама Шахвана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Telegram.
В Армії оборони Ізраїлю розповіли, що удар по Хан-Юнісу було завдано в середу вночі.
Як зазначили в ЦАХАЛ, сили внутрішньої безпеки ХАМАС проводили жорстокі допити мешканців Сектору Газа, чим порушували права людини і придушували інакомислення всередині організації.
Сам Шахван відповідав за підготовку розвідувальних даних у координації з елементами військового крила ХАМАС під час нападів на ЦАХАЛ у Секторі Газа.
"Перед нанесенням удару було вжито численних заходів щодо зниження ризику заподіяння шкоди цивільному населенню, включно з використанням точних боєприпасів, повітряним спостереженням і додатковими розвідданими", - наголосили в ЦАХАЛ.
Ізраїль ліквідує командирів ХАМАС
Нагадаємо, Ізраїль від початку війни проти бойовиків ХАМАС ліквідував уже низку командирів бойовиків.
Зокрема, 24 грудня стало відомо, що ізраїльські військові вбили Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, який був керівником Управління безпеки палестинського угруповання ХАМАС.
Також нещодавно Ізраїль уперше визнав, що він відповідальний за ліквідацію лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію в Тегерані.
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