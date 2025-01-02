ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Секторе Газа

Четверг 02 января 2025 19:51
UA EN RU
Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Секторе Газа Иллюстративное фото: авиация Израиля ударила по Сектору Газа (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израильская авиация нанесла авиаудар по городу Хан-Юнис в Секторе Газа. В результате этого был ликвидирован глава сил внутренней безопасности ХАМАС Хасам Шахван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

В Армии обороны Израиля рассказали, что удар по Хан-Юнису был нанесен в среду ночью.

Как отметили в ЦАХАЛ, силы внутренней безопасности ХАМАС проводили жестокие допросы жителей Сектора Газа, чем нарушали права человека и подавляя инакомыслие внутри организации.

Сам Шахван отвечал за подготовку разведывательных данных в координации с элементами военного крыла ХАМАС при нападениях на ЦАХАЛ в Секторе Газа.

"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные", - подчеркнули в ЦАХАЛ.

Израиль ликвидирует командиров ХАМАС

Напомним, Израиль с начала войны против боевиков ХАМАС ликвидировал уже ряд командиров боевиков.

В частности, 24 декабря стало известно, что израильские военные убили Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, который был руководителем Управления безопасности палестинской группировки ХАМАС.

Также недавно Израиль впервые признал, что он ответственен за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Израиль Сектор Газа
NEWS
Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ
Не "Орешник". Эксперт назвал самую большую угрозу для украинцев от РФ
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год