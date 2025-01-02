Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Секторе Газа

Израильская авиация нанесла авиаудар по городу Хан-Юнис в Секторе Газа. В результате этого был ликвидирован глава сил внутренней безопасности ХАМАС Хасам Шахван.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram .

В Армии обороны Израиля рассказали, что удар по Хан-Юнису был нанесен в среду ночью.

Как отметили в ЦАХАЛ, силы внутренней безопасности ХАМАС проводили жестокие допросы жителей Сектора Газа, чем нарушали права человека и подавляя инакомыслие внутри организации.

Сам Шахван отвечал за подготовку разведывательных данных в координации с элементами военного крыла ХАМАС при нападениях на ЦАХАЛ в Секторе Газа.

"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные", - подчеркнули в ЦАХАЛ.