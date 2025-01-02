Израиль ликвидировал высокопоставленного командира ХАМАС в Секторе Газа
Израильская авиация нанесла авиаудар по городу Хан-Юнис в Секторе Газа. В результате этого был ликвидирован глава сил внутренней безопасности ХАМАС Хасам Шахван.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
В Армии обороны Израиля рассказали, что удар по Хан-Юнису был нанесен в среду ночью.
Как отметили в ЦАХАЛ, силы внутренней безопасности ХАМАС проводили жестокие допросы жителей Сектора Газа, чем нарушали права человека и подавляя инакомыслие внутри организации.
Сам Шахван отвечал за подготовку разведывательных данных в координации с элементами военного крыла ХАМАС при нападениях на ЦАХАЛ в Секторе Газа.
"Перед нанесением удара были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование точных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведданные", - подчеркнули в ЦАХАЛ.
Израиль ликвидирует командиров ХАМАС
Напомним, Израиль с начала войны против боевиков ХАМАС ликвидировал уже ряд командиров боевиков.
В частности, 24 декабря стало известно, что израильские военные убили Тарвата Мухаммеда Ахмеда Альбека, который был руководителем Управления безопасности палестинской группировки ХАМАС.
Также недавно Израиль впервые признал, что он ответственен за ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Ханию в Тегеране.
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