Ізраїль ліквідував терориста ХАМАС, що влаштував різанину на фестивалі 7 жовтня

Антитерористична операція відбулася в ніч на 16 січня. Ізраїльські військові ліквідували терориста "Нухба" (один із підрозділів військового крила ХАМАС, - ред.) Мухаммеда Хашама Захеді Абу Ар-Руса. Він проник на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року і брав участь у різанині на музичному фестивалі "Нова".

Крім того, за останню добу ЦАХАЛ завдала ударів по близько 50 об'єктах терору в Секторі Газа. Уражено терористів ХАМАС й "Ісламського джихаду", військові об'єкти, склади зброї, пускові установки, місця виробництва зброї і спостережні пункти.

Зазначається, що перед ударами військові вжили численних заходів для зменшення ризику заподіяння шкоди цивільному населенню та цивільній інфраструктурі. Зокрема, було використане повітряне спостереження, високоточні боєприпаси та додаткові розвідувальні дані.