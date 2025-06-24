Ізраїль ліквідував ще одного ключового іранського вченого-ядерника, - ЗМІ

Що відомо

За даними ЗМІ, Сабер працював над проєктами з розробки вибухових пристроїв в іранській організації SPND, яка займається оборонними дослідженнями.

США раніше наклали на нього санкції через його роль у програмі зі створення ядерної зброї.

Це вже не перша цільова ліквідація вчених. За даними Ради з міжнародних відносин, за останні 12 днів унаслідок ізраїльських ударів загинули щонайменше 10 ключових іранських фахівців, серед яких - Ферейдун Аббасі, колишній очільник Організації з атомної енергії Ірану, та Амір Хоссейн Фекхі, колишній його заступник.

Офіс прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердив ліквідацію ще одного іранського вченого, але імені не назвав.

У заяві йдеться, що за останню добу армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "вдарила по ключових цілях режиму в центрі Тегерана, знищила сотні бойовиків "Басідж" і ліквідувала високопоставленого вченого-ядерника".