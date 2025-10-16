Ізраїль ліквідував начальника генштабу хуситів

Аль-Гамарі, найімовірніше, був смертельно поранений під час атаки ЦАХАЛ. До цього він отримував поранення внаслідок ізраїльського удару в червні.

"Він приєднався до своїх друзів, знищених членів "осі зла", у глибинах пекла", - зазначив Кац.

Міністр додав, що сьогодні він також відвідав так званий "центр командування щодо хуситів" Управління військової розвідки Ізраїлю разом із начальником цього управління, генерал-майором Шломі Біндером. Там він подякував солдатам і командирам "за чудову роботу, яку вони вже виконали і яку їм ще належить зробити проти хуситів у майбутньому".