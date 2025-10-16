RU

Израиль ликвидировал начальника генштаба хуситов

Иллюстративное фото: Израиль во время удара по Йемену ликвидировал начальника генштаба хуситов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израильские военные во время удара по Йемену в августе ликвидировали начальника генштаба хуситов Мухаммада аль-Гамари.

Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Аль-Гамари, вероятнее всего, был смертельно ранен в ходе атаки ЦАХАЛ. До этого он получал ранение в результате израильского удара в июне.

"Он присоединился к своим друзьям, уничтоженным членам "оси зла", в глубинах ада", - отметил Кац. 

Министр добавил, что сегодня он также посетил так называемый "центр командования по хуситам" Управления военной разведки Израиля вместе с начальником этого управления, генерал-майором Шломи Биндером. Там он поблагодарил солдат и командиров"за отличную работу, которую они уже проделали и которую им еще предстоит сделать против хуситов в будущем".

Мухаммад аль-Гамари

Мухаммад Абд аль-Карим аль-Гамари был начальником Генерального штаба вооруженных сил движения хуситов. С 2016 года он возглавлял военное руководство группировки и считался ключевым стратегом, отвечающим за планирование и проведение операций хуситов как внутри Йемена, так и за его пределами.

Как глава Генштаба, аль-Гаамари также попал под санкции ООН и США за роль в осуществлении нападений, разрушении гражданской инфраструктуры и руководстве наступательными операциями против правительственных сил и соседних государств.

Его имя часто упоминается как фигура, связанная с нападениями на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, а также за руководство наступлением в провинции Мариб, которое усугубило гуманитарный кризис.

Напомним, 30 августа стало известно, что во время удара Израиля по Йемену 28 августа был убит хусисткий премьер-министр Ахмед аль-Рахави.

Читайте РБК-Украина в Google News
