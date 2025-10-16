Израиль ликвидировал начальника генштаба хуситов

Аль-Гамари, вероятнее всего, был смертельно ранен в ходе атаки ЦАХАЛ. До этого он получал ранение в результате израильского удара в июне.

"Он присоединился к своим друзьям, уничтоженным членам "оси зла", в глубинах ада", - отметил Кац.

Министр добавил, что сегодня он также посетил так называемый "центр командования по хуситам" Управления военной разведки Израиля вместе с начальником этого управления, генерал-майором Шломи Биндером. Там он поблагодарил солдат и командиров"за отличную работу, которую они уже проделали и которую им еще предстоит сделать против хуситов в будущем".