Ємен заявив про ліквідацію хуситського прем'єра авіаударом Ізраїлю

Субота 30 серпня 2025 21:06
Ємен заявив про ліквідацію хуситського прем'єра авіаударом Ізраїлю Фото: інцидент трапився в четвер, 28 серпня (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У Ємені заявили, що хусистський прем'єр-міністр Ахмед аль-Рахаві загинув унаслідок ізраїльського авіаудару в четвер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і The Times of Israel.

Повстанці заявили, що Рахаві загинув 28 серпня, коли Ізраїль завдав авіаудару по столиці Сані. Він був найбільш високопоставленим представником підтримуваних Іраном хуситів. Крім цього, як пише CNN, загинули й інші міністри.

Зокрема, на телебаченні хуситів сказали, що міністри зазнали атаки під час "планового семінару", який провів уряд, щоб оцінити свою діяльність і результати за минулий рік.

Зібрання вищих посадових осіб хуситів, яке, як пишуть, було організовано, щоб послухати виступи таємничого лідера угруповання, мабуть, "стало для Ізраїлю чудовою можливістю знищити лідерів підтримуваних Іраном повстанців під час однієї операції".

Зі свого боку міністр оборони генерал-майор Мохаммад Насер аль-Атіфі заявив, що хусити готові "на всіх рівнях протистояти підтримуваному США сіоністському ворогові".

Ізраїль тим часом не дав коментаря, але в четвер офіційні особи заявили, що військові завдали удару по лідерах хуситів.

Обстріли Ємену

Нагадаємо, днями ми також писали, що ВПС Ізраїлю завдали ударів по позиціях хуситів у столиці Ємену Сані під час промови лідера Абдул-Маліка аль-Хусі. Серед цілей цієї атаки були високопоставлені офіційні особи.

Зокрема, по Сані, а також провінціях Арман і Хаджа - було більше 10 ударів. Атаку підтвердили високопоставлені чиновники Ізраїлю.

