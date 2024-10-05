Ізраїль ліквідував лідера військового крила ХАМАС

Зауважимо, що бої Ізраїлю проти ХАМАСу у Газі тривають вже майже рік. Це почалось після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Хезболла та Ізраїль постійно обмінюються ударами, але цієї осені ситуація значно загострилась. Однією з причин став удар по Бейруту наприкінці вересня, від якого загинув багаторічний лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

Після серії атак розпочалася сухопутна операція Ізраїлю на території Лівану, але повітряні удари постійно продовжуються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Ізраїль ударом по Бейруту міг ліквідувати нового ватажка "Хезболли".

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