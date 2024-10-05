Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС, - CNN

В Ливане был убит лидер военного крыла ХАМАС. Это произошло во время израильского авиаудара вблизи Триполи, северного города Ливана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание сообщает, что в совместном заявлении Армии обороны Израиля и израильской разведывательной службы Шин Бет заявили, что они убили Саида Аталлаха Али, "старшего члена (военного крыла) ХАМАС в Ливане", который, как они утверждали, "совершал террористические нападения на израильские боевиков ХАМАС внутри Ливана".
Заметим, что бои Израиля против ХАМАСа в Газе продолжаются уже почти год. Это началось после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.
Хезболла и Израиль постоянно обмениваются ударами, но осенью ситуация значительно обострилась. Одной из причин стал удар по Бейруту в конце сентября, от которого погиб многолетний лидер "Хезболла" Хасан Насралла.
После серии атак началась сухопутная операция Израиля на территории Ливана, но воздушные удары постоянно продолжаются.
Напомним, РБК-Украина писала, что Израиль ударом по Бейруту мог ликвидировать нового главаря "Хезболлы".
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