Израиль ликвидировал лидера военного крыла ХАМАС, - CNN

Заметим, что бои Израиля против ХАМАСа в Газе продолжаются уже почти год. Это началось после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Хезболла и Израиль постоянно обмениваются ударами, но осенью ситуация значительно обострилась. Одной из причин стал удар по Бейруту в конце сентября, от которого погиб многолетний лидер "Хезболла" Хасан Насралла.

После серии атак началась сухопутная операция Израиля на территории Ливана, но воздушные удары постоянно продолжаются.

Напомним, РБК-Украина писала, что Израиль ударом по Бейруту мог ликвидировать нового главаря "Хезболлы".

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