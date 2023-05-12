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Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ "Ісламського джихаду"

Фото: Ізраїль вбив керівника ракетних війск "Ісламського джихаду" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Ізраїль вбив керівника ракетних військ "Ісламського джихаду" та його заступника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання пише, що операція по ліквідації була проведена після того, як ракети, випущені із сектору Гази, вбили мирного жителя Ізраїлю. Також зазначається, що це вже п'яте вбивство високопоставлених діячів "Ісламського джихаду" за останні три дні.

"Ми знаходимося в розпалі кампанії, як наступальної, так і оборонної", - заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Нагадаємо, вранці 9 травня Ізраїль ліквідував трьох командирів "Ісламського джихаду", почавши операцію "Щит і стріла".

У відповідь із сектора Газа було випущено сотні ракет ізраїльськими містами. Відомо про влучення в будинки.

Детальніше про операцію "Щит і стріла", а також ситуацію в Ізраїлі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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ІзраїльСектор Газа