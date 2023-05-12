Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск "Исламского джихада"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Издание пишет, что операция по ликвидации была проведена после того, как ракеты, выпущенные из сектора Газа, были убиты мирным жителем Израиля. Также отмечается, что это уже пятое убийство высокопоставленных деятелей Исламского джихада за последние три дня.

"Мы находимся в разгаре кампании, как наступательной, так и оборонной", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.