Ізраїль ліквідував голову повітряного групування ХАМАСу, показав відео авіаудару

Зазначається, що Абу Ракаба відповідав за БаЛА, параплани, повітряне виявлення й протиповітряну оборону бойовиків.

"Він брав участь у плануванні масового вбивства в населених пунктах навколо сектора Газа 7 жовтня. Керував терористами, які проникали в Ізраїль на парапланах, і відповідав за атаки безпілотників на пости ЦАХАЛу", - пише пресслужба ЦАХАЛу.

Що відбувається в Ізраїлі?

7 жовтня бойовики ХАМАС напали на Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали, а також викрадали військових й цивільних. Зокрема країну регулярно обстрілювали ракетами з Сектору Газа.

Ізраїль, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

Вже вчора, 27 жовтня, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі заявив про початок наступальної активності на Секторі Газа. Після цього Збройні сили Ізраїля почали завдати ударів по території. Пізніше з'ясувалось, що Ізраїль прийняв рішення атакувати Сектор Газа через відмову ХАМАС відпустити всіх заручників.