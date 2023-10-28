Израиль ликвидировал главу воздушной группировки ХАМАСа, показал видео авиаудара

Согласно данным разведки ЦАХАЛ (Вооруженных сил Израиля), истребители успешно нанесли удар по главе воздушной группировки ХАМАСа Асему Абу Ракаби.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу в ЦАХАЛе.
Отмечается, что Абу Ракаба отвечал за БАЛА, парапланы, воздушное обнаружение и противовоздушную оборону боевиков.
"Он участвовал в планировании массового убийства в населенных пунктах вокруг сектора Газа 7 октября. Руководил террористами, которые проникали в Израиль на парапланах, и отвечал за атаки беспилотников на посты ЦАХАЛа", - пишет пресс-служба ЦАХАЛа.
Что происходит в Израиле?
7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.
Израиль со своей стороны начал операцию против террористов.
Уже вчера, 27 октября, представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари заявил о начале наступательной активности на Секторе Газа. После этого Вооруженные силы Израиля начали наносить удары по территории. Позже выяснилось, что Израиль принял решение атаковать Сектор Газа из-за отказа ХАМАС отпустить всех заложников.
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