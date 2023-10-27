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Рішення Ізраїлю про операцію в Газі було прийняте після відмови ХАМАСу звільнити заручників

П'ятниця 27 жовтня 2023 22:43
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Рішення Ізраїлю про операцію в Газі було прийняте після відмови ХАМАСу звільнити заручників Ілюстративне фото: Рішення Ізраїлю про операцію в Газі було прийняте після відмови ХАМАСу звільнити заручників (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Керівництво Ізраїлю прийняло рішення про проведення наземної операції у Секторі Газа після того, як ХАМАС відмовився відпустити всіх заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами ізраїльських чиновників, рішення "розширити" наземні операції в Газі було прийнято ввечері четверга, 26 жовтня. Це сталося після того, як переговори про можливе звільнення заручників зайшли в глухий кут.

"За останні кілька годин ми значно збільшили кількість авіаударів по Газі. На додаток до наступальної діяльності, яку ми проводили в останні дні, наші сухопутні сили розширюють свої операції сьогодні ввечері. ЦАХАЛ діє у всіх вимірах, щоб досягти цілей війни", - сказав речник ЦАХАЛу Даніель Хагарі.

Він заявив, що ЦАХАЛ продовжить свої удари по Газі та його околицях і підкреслив, що Ізраїль закликає палестинських мирних жителів, які все ще залишаються в цьому районі, відправитися в південну частину Смуги, "де набагато безпечніше".

Вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не входив.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, зараз терористи утримують понад 200 заручників.

Нещодавно ХАМАС відпустив кількох жінок, які є громадянами Ізраїлю.

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Сектор Газа Ізраїль ХАМАС
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