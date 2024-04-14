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Міністри оборони Ізраїлю та США зв'язалися після іранського нападу: деталі

Тель Авів, Неділя 14 квітня 2024 04:34
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Міністри оборони Ізраїлю та США зв'язалися після іранського нападу: деталі Фото: Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант поспілкувався з міністром оборони США Ллойдом Остіном після іранського нападу на Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Офіс Галанта повідомив, що він розповів Остіну про дії Ізраїлю щодо захисту

Міністр оборони також подякував Остіну за підтримку Ізраїлю.

"Галант наголосив, що оборонне відомство підтримує максимальну готовність до подальших спроб нападу", - повідомив офіс міністра оборони Ізраїлю.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії було повністю зруйновано будівлю консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, у тому числі два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль зі свого боку попередив Іран, що у разі атаки з іранської території завдасть ударів у відповідь.

Пізно ввечері 13 квітня Іран запустив дрони у бік Ізраїлю. ЦАХАЛ готувався перехоплювати їх на підльоті до країни.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про відстеження понад 100 іранських дронів. Видання The Times of Israel повідомило про перехоплення дронів.

До речі, стало відомо, що Ізраїль може відбивати повітряну атаку Ірану.

Також ми писали про причини конфлікту Ірану та Ізраїлю.

Все, що відомо на цей час про атаку Ірану на Ізраїль - в матеріалі РБК-Україна.

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