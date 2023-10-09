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В Ізраїль із сектору Гази у перший день вторгнення проникли до тисячі бойовиків, - ЦАХАЛ

Понеділок 09 жовтня 2023 08:47
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В Ізраїль із сектору Гази у перший день вторгнення проникли до тисячі бойовиків, - ЦАХАЛ Фото: у перший день вторгнення 7 жовтня на територію Ізраїлю могли проникнути до 1000 бойовиків (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

На територію Ізраїлю у перший день війни, 7 жовтня, із сектору Гази могли проникнути до тисячі бойовиків угруповання ХАМАС. За даними ЦАХАЛ, для цього терористи використовували зроблені в прикордонному паркані безпеки багато десятків "дір".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il.

Згідно з оцінкою Збройних сил Ізраїлю, йдеться про 80 проломів та "дір" у прикордонному паркані.

Через них минулої суботи проникли із сектора Гази на ізраїльську територію від восьмисот до тисячі терористів.

Внаслідок вторгнення було атаковано 20 населених пунктів Ізраїлю та 11 військових баз.

За даними ізраїльських військових, станом на цей ранок у прикордонній з Газою районах триває бої із сімома групами бойовиків ХАМАС.

Атака ХАМАС на Ізраїль та війни

Нагадаємо, що 7 жовтня бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку сектору Газа. На початку вторгнення їм вдалося захопити низку населених пунктів. Вже надвечір ізраїльські Сили оборони повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Згідно з останніми даними, через напад ХАМАС в Ізраїлі загинули щонайменше 700 людей.

Раніше посол Ізраїлю в ООН заявив, що жодних переговорів із бойовиками країна не вестиме, й "епоха переговорів із цими дикунами закінчилася".

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ХАМАС Ізраїль Сектор Газа
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