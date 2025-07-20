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Ізраїль і Сирія досягли припинення вогню: далі буде обмін заручниками

Неділя 20 липня 2025 18:45
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Ізраїль і Сирія досягли припинення вогню: далі буде обмін заручниками Фото: перемир'я набуло чинності о 17:00 за дамаським часом (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Посол США в Туреччині Том Баррак оголосив, що режим припинення вогню між Ізраїлем і Сирією набув чинності. Наступним етапом буде обмін заручників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ескалацію бойових дій можна стримати тільки шляхом досягнення угоди про припинення насильства, захист невинних, забезпечення гуманітарного доступу та відхід від небезпеки", - повідомив Баррак, який також є спецпосланцем щодо Сирії.

Він додав, що припинення вогню вже набрало чинності, офіційно поклавши кінець ударам, яких Ізраїль завдав останніми днями по сирійських військових об'єктах на тлі "смертоносного насильства" в провінції Ес-Сувейда, яка переважно населена друзами.

"Станом на 17:00 за дамаським часом усі сторони перейшли до призупинення і припинення бойових дій", - пише посол США в Туреччині в соцмережі Х.

За його словами, наступним кроком у деескалації ситуації стане "повний обмін заручниками і затриманими".

Видання пише, що Баррак, імовірно, мав на увазі звільнення сирійських друзів, захоплених урядовими військами і племінними ополченцями, і навпаки.

Конфлікт між Ізраїлем і Сирією

Нагадаємо, після повалення сирійського лідера Башара Асада тимчасовим главою держави став Ахмед аш-Шараа. Він заявив про намір забезпечити рівні права для всіх національних і релігійних меншин.

Однак ісламістські угруповання почали напади на представників алавітської та друзької громад.

Друзи відмовилися роззброюватися і входити до складу нових урядових сил. Після цього в липні в районі міста Ес-Сувейда почалися сутички, а вже 16 числа влада направила в регіон війська.

У відповідь Ізраїль завдав авіаудару по Дамаску. Зокрема, було зруйновано будівлі Міністерства оборони та Генштабу, а також пошкоджено президентський палац.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що операція була спрямована на захист друзів від тиску з боку сирійської влади.

Пізніше, 18 липня, Ізраїль знову атакував місто Ес-Сувейда з повітря.

Детальніше про те, чому Близький Схід знову охоплений бойовими діями і чи є шанс на мир у регіоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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