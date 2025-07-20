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Израиль и Сирия достигли прекращения огня: дальше будет обмен заложниками

Воскресенье 20 июля 2025 18:45
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Израиль и Сирия достигли прекращения огня: дальше будет обмен заложниками Фото: перемирие вступило в силу в 17:00 по дамасскому времени (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Посол США в Турции Том Баррак объявил, что режим прекращения огня между Израилем и Сирией вступил в силу. Следующим этапом будет обмен заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Эскалацию боевых действий можно сдержать только путем достижения соглашения о приостановке насилия, защите невинных, обеспечении гуманитарного доступа и отходе от опасности", - сообщил Баррак, который также является спецпосланником по Сирии.

Он добавил, что прекращение огня уже вступило силу, официально положив конец ударам, которые Израиль нанес в последние дни по сирийским военным объектам на фоне "смертоносного насилия" в провинции Эс-Сувейда, которая преимущественно населена друзами.

"По состоянию на 17:00 по дамасскому времени все стороны перешли к приостановке и прекращению боевых действий", - пишет посол США в Турции в соцсети Х.

Исходя из его словам, следующим шагом в деэскалации ситуации станет "полный обмен заложниками и задержанными".

Издание пишет, что Баррак, вероятно, имел ввиду освобождение сирийских друзов, захваченных правительственными войсками и племенными ополченцами, и наоборот.

Конфликт между Израилем и Сирией

Напомним, после свержения сирийского лидера Башара Асада временным главой государства стал Ахмед аш-Шараа. Он заявил о намерении обеспечить равные права для всех национальных и религиозных меньшинств.

Однако исламистские группировки начали нападения на представителей алавитской и друзской общин.

Друзы отказались разоружаться и входить в состав новых правительственных сил. После в июле в районе города Эс-Сувейда начались столкновения, а уже 16 числа власти направили в регион войска.

В ответ Израиль нанесла авиаудар по Дамаску. В частности, были разрушены здания Министерства обороны и Генштаба, а также поврежден президентский дворец.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция была направлена на защиту друзов от давления со стороны сирийских властей.

Позже, 18 июля, Израиль снова атаковал город Эс-Сувейда с воздуха.

Подробнее о том, почему Ближний Восток снова охвачен боевыми действиями и есть ли шанс на мир в регионе - читайте в материале РБК-Украина.

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