Ізраїль і Ліван домовилися про 10-денне перемир'я, - Трамп

Анонс перемир'я

За словами Трампа, він провів "чудові переговори" з президентом Лівану Жозефом Ауном і прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

"Ці два лідери погодилися, що для досягнення миру між їхніми країнами вони офіційно почнуть 10-денне припинення вогню о 17:00 за східним часом США (00:00 17 квітня за Києвом - ред.)", - додав американський лідер.

Він нагадав, що цього тижня у США відбулися перші переговори між представниками Ізраїлю та Лівану з 1993 року. Трамп дав доручення віцепрезиденту Джей Ді Венсу і держсекретареві Марко Рубіо разом із головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном працювати з Ізраїлем і Ліваном для досягнення міцного миру.

Окремо президент додав, що він запросить Нетаньяху та Ауна на зустріч до Білого дому.

Реакція Лівану

Прем'єр Лівану привітав оголошення про припинення вогню від Трампа.

"Ми прагнули (перемир'я - ред.) з першого дня війни і яке стало нашою головною метою на зустрічі у Вашингтоні у вівторок", - додав Салам.

Реакція Нетаньяху

Прем'єр Ізраїлю вже повідомив членам кабінету з питань безпеки, що він погодився на припинення вогню з Ліваном на прохання президента США.

"Коли найбільший друг Ізраїлю, президент Трамп, діє разом із нами у тісній координації, Ізраїль співпрацює з ним", - сказав Нетаньяху.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю залишиться на "стратегічних позиціях", які вона зараз займає, протягом 10-денного перемир'я.

Це сталося після того, як ізраїльські міністри обурилися, що довідалися про припинення вогню через ЗМІ.

Чому це важливо

Як пише CNN, таке перемир'я може стати важливим кроком на шляху укладання мирної угоди з Іраном.

Після оголошення 7 квітня про двотижневе перемир'я між Іраном та США Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по угрупованнях, що діють у Лівані за підтримки Тегерана. В Ірані заявили, що такі дії порушують домовленості та ставлять під загрозу тендітне перемир'я зі США.

У США та Ізраїлі стверджували, що Ліван не входив у рамки угоди з Іраном, називаючи позицію Тегерана "непорозумінням".

При цьому, за даними джерел видання, представники адміністрації Трампа за лаштунками намагалися переконати Ізраїль припинити наступ, побоюючись, що це може зірвати дипломатичні зусилля з Іраном.