Израиль и Ливан договорились о 10-дневном перемирии, - Трамп

Анонс перемирия

По словам Трампа, он провел "отличные переговоры" с президентом Ливана Жозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Эти два лидера согласились, что для достижения мира между их странами они официально начнут 10-дневное прекращение огня в 17:00 по восточному времени США (00:00 17 апреля по Киеву - ред.)", - добавил американский лидер.

Он напомнил, что на этой неделе в США прошли первые переговоры между представителями Израиля и Ливана с 1993 года. Трамп дал поручение вице-президенту Джей Ди Вэнсу и госсекретарю Марко Рубио вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном работать с Израилем и Ливаном для достижения прочного мира.

Отдельно президент добавил, что он пригласит Нетаньяху и Ауна на встречу в Белый дом.

Реакция Ливана

Премьер Ливана поприветствовал объявление о прекращении огня от Трампа.

"Мы стремились (к перемирию - ред.) с первого дня войны и которое стало нашей главной целью на встрече в Вашингтоне во вторник", - добавил Салам.

Реакция Нетаньяху

Премьер Израиля уже сообщил членам кабинета по вопросам безопасности, что он согласился на прекращение огня с Ливаном по просьбе президента США.

"Когда величайший друг Израиля, президент Трамп, действует вместе с нами в тесной координации, Израиль сотрудничает с ним", - сказал Нетаньяху.

По его словам, Армия обороны Израиля останется на "стратегических позициях", которые она сейчас занимает, на протяжении 10-дневного перемирия.

Это произошло после того, как израильские министры возмутились, что узнали о прекращении огня через СМИ.

Почему это важно

Как пишет CNN, такое перемирие может стать важным шагом на пути заключения мирной сделки с Ираном.

После объявления 7 апреля о двухнедельном перемирии между Ираном и США Израиль продолжил наносить авиаудары по группировкам, действующим в Ливане при поддержке Тегерана. В Иране заявили, что такие действия нарушают договоренности и ставят под угрозу хрупкое перемирие с США.

В США и Израиле утверждали, что Ливан не входил в рамки соглашения с Ираном, называя позицию Тегерана "недоразумением".

При этом, по данным источников издания, представители администрации Трампа за кулисами пытались убедить Израиль прекратить наступление, опасаясь, что это может сорвать дипломатические усилия с Ираном.