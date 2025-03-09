Ізраїль і ХАМАС готуються до нового етапу переговорів про перемир'я

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу зазначили, що країна готується до переговорів.

"Ізраїль прийняв запрошення посередників за підтримки США і відправить делегацію до Дохи в понеділок, щоб просувати переговори", - розповіли в канцелярії ізраїльського прем'єра.

Делегація угруповання ХАМАС бере участь у переговорах про перемир'я в Каїрі з єгипетськими посередниками. Єгипетська сторона допомагає у зусиллях щодо переговірного процесу разом з офіційними особами з Катару.

Зазначається, що вони прагнуть перейти до наступного етапу домовленостей, які можуть відкрити шлях до припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Як заявив речник ХАМАС Абдель-Латіф Аль-Кануа, їхня організація "підтверджує готовність брати участь у другому етапі переговорів таким чином, щоб відповідати вимогам нашого народу". Також він закликав "до активізації зусиль для надання допомоги Сектору Газа та зняття блокади" для жителів анклава.

Питання щодо майбутнього Гази

Згодом у ХАМАС підтвердили схвалення формування комітету, який, за словами Абдель-Латіф Аль-Кануа, є "національним і незалежним" персонажем для управління Газою до виборів.

Перед тим президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що Каїр працював у співпраці з палестинцями над створенням адміністративного комітету незалежних професійних палестинських технократів, яким було довірено управління Сектором Газа після закінчення війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Заява єгипетського президента пролунала під час арабського саміту, на якому було ухвалено альтернативний план реконструкції Єгипту для Гази на противагу баченню президента США Дональда Трампа "Близькосхідної Рив'єри".

Перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

Нагадаємо, угода про припинення вогню в Секторі Газа набула чинності з 19 січня. Домовленості передбачають звільнення решти 59 заручників у полоні ХАМАС на другому етапі, під час якого будуть узгоджені остаточні плани припинення війни.

Минулого тижня завершився перший етап режиму припинення вогню в Секторі Газа.

Нещодавно Ізраїль запровадив повну блокаду всіх товарів, що надходять до анклаву, вимагаючи від ХАМАС звільнити решту заручників, не починаючи переговорів про припинення війни в Газі.

Після того, як у січні припинилися бойові дії, ХАМАС звільнив 33 ізраїльських заручників і п'ятьох тайців. Ізраїль звільнив приблизно 2000 палестинських ув'язнених та затриманих. Офіційний Єрусалим вважає, що менше половини з решти 59 заручників досі залишаються живими.

На початку березня в Ізраїлі заявили про схвалення плану США щодо продовження перемир'я з ХАМАС. Йдеться про пропозицію, запропоновану спецпредставником президента Штатів з Близького Сходу Стівом Віткоффом.

Офіційний Єрусалим при цьому попередив, що в разі відмови палестинського угруповання від цього плану, війна може бути відновлена.

2 березня стало відомо, що Ізраїль припинив ввезення гуманітарки до Гази після відмови ХАМАСу від "плану Віткоффа".