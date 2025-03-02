Ізраїль припинив ввезення гуманітарки до Гази після відмови ХАМАСу від "плану Віткоффа"

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення закрити прикордонні переходи із сектором Газа і припинити ввезення гуманітарної допомоги через відмову ХАМАС. Рішення було ухвалено після того, як терористична організація відкинула план США щодо тимчасового припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsru.co.il .

У ніч на 2 березня влада Ізраїлю закрила прикордонні переходи на кордоні із сектором Газа і припинила ввезення гуманітарної допомоги після того, як ХАМАС відмовився продовжити першу фазу угоди про звільнення заручників.

Це рішення було ухвалено після того, як терористична організація відкинула пропозицію Ізраїлю за планом спеціального посланця США Стіва Віткоффа про тимчасове припинення вогню на період Рамадану і Песаха, з подальшим звільненням заручників.

Заява від Офісу прем'єр-міністра Ізраїлю наголосила, що, в контексті завершення першої фази угоди і відмови ХАМАС від прийняття плану Віткоффа, Ізраїль не може дозволити продовження вогню без звільнення своїх заручників.

Влада Ізраїлю наголосила, що якщо ХАМАС продовжить відмовлятися від запропонованого формату переговорів, це матиме серйозні наслідки.

У заяві зазначалося, що Ізраїль не допустить припинення вогню без звільнення заручників, і на тлі цієї відмови рішення уряду Ізраїлю передбачало припинення гуманітарних постачань до Гази.

Відмова ХАМАС від "плану Віткоффа"

Увечері 1 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху прокоментував відмову ХАМАС від запропонованого плану, заявивши, що країна погодилася на план Віткоффа з метою повернути своїх заручників. У рамках цього плану Ізраїль зобов'язався на певний час зупинити бойові дії на період Рамадану (з 28 лютого до 29 березня) і Песаха (12-19 квітня).

За умовами угоди, у перший день припинення вогню половина живих і загиблих заручників мали бути звільнені, а на завершення, якщо буде досягнуто згоди щодо постійного припинення вогню, - решта заручників, живих і загиблих.

Згідно з інформацією пресслужби Нетаньягу, ізраїльська сторона виконала свої зобов'язання в рамках угоди, однак ХАМАС порушив умови і продовжив відмовлятися від пропозиції про перемир'я.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступив із важливою заявою на засіданні уряду 2 березня, роз'яснивши позицію країни щодо ситуації в Газі.

Він повідомив, що Ізраїль призупинив ввезення всіх товарів і поставок у сектор Газа після того, як ХАМАС відкинув план тимчасового припинення вогню, запропонований спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Нетаньяху зазначив, що Ізраїль рішуче налаштований на повернення всіх заручників, як живих, так і загиблих, незважаючи на постійні порушення угод із боку ХАМАС.

Прем'єр наголосив, що Ізраїль погодився на план Віткоффа, сподіваючись продовжити переговори, однак, оскільки ХАМАС відмовляється від подальших поступок, країна вирішила припинити постачання гуманітарної допомоги в Газу.

"Ми в жодному разі з цим не погодимося. Якщо ХАМАС і далі зміцнюватиме свої позиції і не звільнить наших заручників, будуть подальші наслідки, і я не буду їх тут детально описувати", - заявив Нетаньяху.

Також він підкреслив, що Ізраїль не порушує угоди першої фази, на відміну від ХАМАСу, який продовжує її порушувати, не бажаючи йти на подальші поступки. Прем'єр-міністр запевнив громадян Ізраїлю, що країна не зупиниться доти, доки всіх заручників не буде повернуто додому.

Насамкінець Нетаньягу заявив, що із завершенням першої фази угоди і відмовою ХАМАСу від запропонованого плану, Ізраїль вживе більш жорстких заходів, якщо ситуація не зміниться найближчим часом.