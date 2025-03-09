Израиль и ХАМАС готовятся к новому этапу переговоров о перемирии

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отметили, что страна готовится к переговорам..

"Израиль принял приглашение посредников при поддержке США и отправит делегацию в Доху в понедельник, чтобы продвигать переговоры", - рассказали в канцелярии израильского премьера.

Делегация группировки ХАМАС участвует в переговорах о перемирии в Каире с египетскими посредниками. Египетская сторона помогает в усилиях по переговорному процессу вместе с официальными лицами из Катара.

Отмечается, что они стремятся перейти к следующему этапу договоренностей, которые могут открыть путь к прекращению войны между Израилем и ХАМАС.

Как заявил представитель ХАМАС Абдель-Латиф Аль-Кануа, их организация "подтверждает готовность участвовать во втором этапе переговоров таким образом, чтобы соответствовать требованиям нашего народа". Также он призвал "к активизации усилий для оказания помощи Сектору Газа и снятия блокады" для жителей анклава.

Вопрос о будущем Газы

Впоследствии в ХАМАС подтвердили одобрение формирования комитета, который, по словам Абдель-Латиф Аль-Кануа, является "национальным и независимым" персонажем для управления Газой до выборов.

Перед этим президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир работал в сотрудничестве с палестинцами над созданием административного комитета независимых профессиональных палестинских технократов, которым было доверено управление Сектором Газа после окончания войны между Израилем и ХАМАС.

Заявление египетского президента прозвучало во время арабского саммита, на котором был принят альтернативный план реконструкции Египта для Газы в противовес видению президента США Дональда Трампа "Ближневосточной Ривьеры".

Перемирие между Израилем и ХАМАС

Напомним, соглашение о прекращении огня в Секторе Газа вступило в силу с 19 января. Договоренности предусматривают освобождение остальных 59 заложников в плену ХАМАС на втором этапе, во время которого будут согласованы окончательные планы прекращения войны.

На прошлой неделе завершился первый этап режима прекращения огня в Секторе Газа.

Недавно Израиль ввел полную блокаду всех товаров, поступающих в анклав, требуя от ХАМАС освободить остальных заложников, не начиная переговоров о прекращении войны в Газе.

После того, как в январе прекратились боевые действия, ХАМАС освободил 33 израильских заложников и пятерых тайцев. Израиль освободил около 2000 палестинских заключенных и задержанных. Официальный Иерусалим считает, что менее половины из оставшихся 59 заложников до сих пор остаются живыми.

В начале марта в Израиле заявили об одобрении плана США по продлению перемирия с ХАМАС. Речь идет о предложении, предложенном спецпредставителем президента Штатов по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Официальный Иерусалим при этом предупредил, что в случае отказа палестинской группировки от этого плана, война может быть возобновлена.

2 марта стало известно, что Израиль прекратил ввоз гуманитарки в Газу после отказа ХАМАСа от "плана Уиткоффа".