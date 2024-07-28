Ізраїль не хоче війни з "Хезболлою", але кілька днів може бути загострення, - ЗМІ

Нагадаємо, вчора вдень Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. Дану атаку відразу назвали найсмертоноснішою. Зауважимо, що в результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

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