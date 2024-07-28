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Ізраїль не хоче війни з "Хезболлою", але кілька днів може бути загострення, - ЗМІ

Фото: Ізраїль не хоче війни з "Хезболлою" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Ізраїлі кажуть, що не хочуть війни з "Хезболлою". Однак ступінь ескалації визначить реакція "Хезболли" на удари, що були нанесені у відповідь на обстріл стадіону на Голанських висотах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

 

Нагадаємо, вчора вдень Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. Дану атаку відразу назвали найсмертоноснішою. Зауважимо, що в результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

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Ізраїль