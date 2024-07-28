Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но несколько дней может быть обострение, - СМИ

Напомним, вчера днем Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. Данную атаку сразу назвали самой смертоносной. Заметим, что в результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.

США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

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