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Израиль не хочет войны с "Хезболлой", но несколько дней может быть обострение, - СМИ

Фото: Израиль не хочет войны с "Хезболлой" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Израиле говорят, что не хотят войны с "Хезболлой". Однако степень эскалации определит реакция "Хезболлы" на удары, которые были нанесены в ответ на обстрел стадиона на Голанских высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

 

Напомним, вчера днем Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. Данную атаку сразу назвали самой смертоносной. Заметим, что в результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.

США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

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Израиль