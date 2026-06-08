Ізраїль готується до затяжних боїв з Іраном, а Трамп зробив терміновий заклик

З минулої ночі Іран випустив щонайменше 20 балістичних ракет по Ізраїлю, які, за словами військових, були перехоплені або впали на незабудовані території.

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Крім того, підтримувані Іраном хусити в Ємені сьогодні вранці випустили дві балістичні ракети по Ізраїлю - одна з них була перехоплена, а друга не досягла території країни. Наразі Ізраїль здійснив дві хвилі ударів по Ірану у відповідь на атаки балістичними ракетами.

Вночі винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по дев'яти іранських системах ППО на заході та в центрі Ірану, а вранці - по трьох заводах на нафтохімічному комплексі на південному заході Ірану.

Військові заявляють, що удари завдаються виключно Ізраїлем, але відбувається "повна координація" з Центральним командуванням США. Американські військові також брали участь у перехопленні ракет, випущених Іраном по Ізраїлю.

Зазначається, що начальник Генерального штабу ЗС Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір тричі розмовляв зі своїм колегою, головою Центрального командування армії США адміралом Бредом Купером.

Водночас на ситуацію відреагував Дональд Трамп. Він виступив із терміновим закликом та заявив, що Ізраїль та Іран повинні негайно припинити вогонь.