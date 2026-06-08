Израиль готовится к затяжным боям с Ираном, а Трамп сделал срочный призыв

С прошлой ночи Иран выпустил по меньшей мере 20 баллистических ракет по Израилю, которые, по словам военных, были перехвачены или упали на незастроенные территории.

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Кроме того, поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене сегодня утром выпустили две баллистические ракеты по Израилю - одна из них была перехвачена, а вторая не достигла территории страны. Сейчас Израиль совершил две волны ударов по Ирану в ответ на атаки баллистическими ракетами.

Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары по девяти иранским системам ПВО на западе и в центре Ирана, а утром - по трем заводам на нефтехимическом комплексе на юго-западе Ирана.

Военные заявляют, что удары наносятся исключительно Израилем, но происходит "полная координация" с Центральным командованием США. Американские военные также участвовали в перехвате ракет, выпущенных Ираном по Израилю.

Отмечается, что начальник Генерального штаба ВС Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир трижды разговаривал со своим коллегой, главой Центрального командования армии США адмиралом Брэдом Купером.

В то же время на ситуацию отреагировал Дональд Трамп. Он выступил со срочным призывом и заявил, что Израиль и Иран должны немедленно прекратить огонь.