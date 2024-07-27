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Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли", міністр оборони визначив "напрямок дій"

Фото: Ізраїль готує відповідь за удар "Хезболли" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли" по стадіону на Голанських висотах. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже обрав "напрямок дій" для відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

 

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. В результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

Зауважимо, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново повертається з США до Ізраїлю.

Тим часом США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

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Ізраїль