Ізраїль готує відповідь на удар "Хезболли", міністр оборони визначив "напрямок дій"

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль повідомив, що "Хезболла" завдала удар в районі Мадждал-Шамса. В результаті удару на спортивному полі загинуло 11 людей, ще більш як 30 отримали поранення.

Зауважимо, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху терміново повертається з США до Ізраїлю.

Тим часом США висловили стурбованість щодо того, що удар по Голанах може призвести до війни між Ізраїлем та "Хезболлою".

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