Израиль готовит ответ на удар "Хезболлы", министр обороны определил "направление действий"

Напомним, сегодня Израиль сообщил, что "Хезболла" нанесла удар в районе Мадждал-Шамса. В результате удара на спортивном поле погибли 11 человек, еще более 30 получили ранения.

Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху срочно возвращается из США в Израиль.

Тем временем США выразили обеспокоенность по поводу того, что удар по Голанам может привести к войне между Израилем и "Хезболлой".

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