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Израиль готовит новое соглашение по заложникам при поддержке Трампа

Вторник 08 апреля 2025 03:14
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Израиль готовит новое соглашение по заложникам при поддержке Трампа Фото: президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль работает с США над очередным соглашением об освобождении дополнительной группы заложников. К процессу привлечен президент Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Заложники в агонии. Мы хотим освободить их всех. Стив Уиткофф - очень способный представитель президента Трампа. Он помог нам заключить сделку, которая позволила освободить 25 заложников. Сейчас мы работаем над другим соглашением, которое, как мы надеемся, будет успешным", - сказал глава израильского правительства во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Нетаньяху также отметил, что разговаривает с семьями заложников "каждый день". По его словам, Израиль стремится "дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и поехать туда, куда они хотят".

Глава правительства указал на "смелое видение" Трампа, которое он обсуждал в понедельник, 7 апреля, и которое предусматривает выбор палестинцев для миграции и стран, готовых их принять.

Срыв перемирия в Секторе Газа

19 января Израиль и группировка ХАМАС договорились об установлении режима прекращения огня и обмене заложниками.

В январе-феврале стороны провели несколько раундов обменов заложниками. Однако в середине марта ХАМАС отказался продолжать обмен и ЦАХАЛ возобновила боевые действия в анклаве.

Впоследствии израильские военные начали наземную операцию возле города Рафах для расширения зоны безопасности.

В конце марта Израиль заявил о готовности возобновить перемирие в Секторе Газа и выдвинул требование к палестинским боевикам.

Беньямин Нетяньяху неоднократно подвергался критике за то, что он не поддерживает регулярных контактов с семьями заложников, особенно с теми, кто был освобожден во время предыдущих соглашений о прекращении огня.

Зато многие бывшие заложники и их семьи обратились к президенту Дональду Трампу с просьбой заключить соглашение о прекращении огня.

В марте восемь бывших заложников посетили Трампа в Овальном кабинете с просьбой вернуть остальных заложников в Израиль.

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