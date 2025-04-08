Израиль готовит новое соглашение по заложникам при поддержке Трампа

Израиль работает с США над очередным соглашением об освобождении дополнительной группы заложников. К процессу привлечен президент Дональд Трамп.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Заложники в агонии. Мы хотим освободить их всех. Стив Уиткофф - очень способный представитель президента Трампа. Он помог нам заключить сделку, которая позволила освободить 25 заложников. Сейчас мы работаем над другим соглашением, которое, как мы надеемся, будет успешным", - сказал глава израильского правительства во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Нетаньяху также отметил, что разговаривает с семьями заложников "каждый день". По его словам, Израиль стремится "дать возможность жителям Газы свободно сделать выбор и поехать туда, куда они хотят".

Глава правительства указал на "смелое видение" Трампа, которое он обсуждал в понедельник, 7 апреля, и которое предусматривает выбор палестинцев для миграции и стран, готовых их принять.