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Ізраїль готовий допомогти Європі у сфері енергетики та безпеки через війну в Україні

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Вівторок 28 лютого 2023 16:45
Ізраїль готовий допомогти Європі у сфері енергетики та безпеки через війну в Україні Фото: глава МЗС Ізраїлю Елі Коен (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Ізраїль на тлі війни в Україні готовий активізувати співпрацю з Німеччиною та Європою загалом у сферах енергетики та безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Ізраїлю Елі Коена.

"Війна в Україні принесла виклики для Європи щодо енергетики та безпеки. Ізраїль - важливий гравець у цих двох сферах", - сказав Коен на спільній пресконференції з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

За його словами, Ізраїль готовий активно розвивати співпрацю з європейськими партнерами в галузі енергетики та щодо передових оборонних систем озброєння.

"Ми хочемо поділитися нашими знаннями та вміннями, нашими можливостями з нашими друзями, і Німеччина - один із наших найкращих друзів", - сказав ізраїльський міністр.

Нагадаємо, що глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що підтримка його країною України є очевидною, відкидаючи скарги, що Єрусалим балансує між такою підтримкою та своїми зв’язками з Росією.

Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.

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