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Ізраїль продовжив візи українським біженцям ще на два місяці

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Ізраїль, Вівторок 28 лютого 2023 16:11
Ізраїль продовжив візи українським біженцям ще на два місяці Фото: Ізраїль продовжив візи українським біженцям ще на два місяці (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ізраїль продовжив візи для громадян України, що перебувають у країні, до 30 квітня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю.

Повідомляється, що заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі.

Так, туристичні візи для громадян України, що перебувають в Ізраїлі, були продовжені до 30 квітня 2023 року.

Повідомляється, що візи будуть продовжені автоматично для всіх українців, які перебували в Ізраїлі законним чином на момент початку повномасштабної війни та до 30 квітня 2023 року.

Окрім того, роботодавці громадян України, які перебувають в Ізраїлі за туристичною візою, можуть не побоюватися штрафів у тому випадку, якщо їх працівник перебуває в Ізраїлі понад 90 днів.

Згідно з новим розпорядженням, роботодавець не отримає штрафу лише в тому випадку, якщо його працівник в'їхав до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо, Україна вважає Ізраїль своїм союзником попри публічно висловлене розчарування щодо нейтральної позиції країни з приводу російського вторгнення.

До того ж, візит прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху до Києва може відбутися найближчим часом.

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