Израиль готов помочь Европе в сфере энергетики и безопасности из-за войны в Украине

Израиль на фоне войны в Украине готов активизировать сотрудничество с Германией и Европой в сферах энергетики и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Израиля Эли Коэна.

"Война в Украине принесла вызовы для Европы по энергетике и безопасности. Израиль - важный игрок в этих двух сферах", - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

По его словам, Израиль готов активно развивать сотрудничество с европейскими партнерами в области энергетики и передовыми оборонными системами вооружения.

"Мы хотим поделиться нашими знаниями и умениями, нашими возможностями с нашими друзьями, и Германия - один из наших лучших друзей", – сказал израильский министр.