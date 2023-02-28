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Израиль готов помочь Европе в сфере энергетики и безопасности из-за войны в Украине

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Вторник 28 февраля 2023 16:45
Израиль готов помочь Европе в сфере энергетики и безопасности из-за войны в Украине Фото: глава МИД Израиля Эли Коэн (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Израиль на фоне войны в Украине готов активизировать сотрудничество с Германией и Европой в сферах энергетики и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Израиля Эли Коэна.

"Война в Украине принесла вызовы для Европы по энергетике и безопасности. Израиль - важный игрок в этих двух сферах", - сказал Коэн на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

По его словам, Израиль готов активно развивать сотрудничество с европейскими партнерами в области энергетики и передовыми оборонными системами вооружения.

"Мы хотим поделиться нашими знаниями и умениями, нашими возможностями с нашими друзьями, и Германия - один из наших лучших друзей", – сказал израильский министр.

Напомним, что глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что поддержка его страной Украины очевидна, отвергая жалобы, что Иерусалим балансирует между такой поддержкой и своими связями с Россией.

Израиль продлил визы для находящихся в стране граждан Украины до 30 апреля 2023 года.

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