Ізраїль посилює операцію в Секторі Газа та формує нову зону безпеки

Армія оборони Ізраїлю розширює присутність на півдні Секторі Газа та формує нову зону безпеки між містом Рафах та кордоном з Єгиптом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Військові почали розширення нещодавньо прокладеного так званого "Коридору Мораг". Новий маршрут охоплює місто Рафах на півдні Сектора Газа та з'єднує його з Філадельфійським коридором, що простягається вздовж кордону з Єгиптом.
Уся територія між цими двома напрямками відтепер розглядається як частина ізраїльської зони безпеки.
Речник ЦАХАЛу Авічай Адреї зазначив, що на сьогодні військові контролюють приблизно третину Сектора Газа, використовуючи зайняті райони в якості "оборонної зони безпеки". Розширення наземних операцій буде відбуватися відповідно до оперативної ситуації.
За його словами, ізраїльські сили планують знищення інфраструктури ХАМАС як на поверхні, так і під землею.
У січні 2025 року Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС домовилися припинити вогонь та провести обмін заручниками. За оцінками ізраїльської сторони, палестинські бойовики досі утримують 59 заручників, з яких живими, імовірно, залишаються менше ніж 25 осіб.
Однак 2 березня, після завершення шеститижневого перемир’я, в анклаві поновилися активні бойові дії.
Зокрема, ЦАХАЛ почала наземну операцію біля міста Рафах для розширення зони безпеки.
Посилення бойових дій на тлі заяв ізраїльських посадовців сприяє припущенням щодо можливого переходу до повномасштабної окупації Сектора Газа.
Ізраїль продовжує чинити тиск з метою звільнення всіх заручників та демілітаризації ХАМАС.
Один із представників угруповання Махмуд Мардаві в інтерв’ю агентству Bloomberg заявив, що ХАМАС не має наміру складати зброю та не розглядатиме це питання в межах будь-яких переговорів. За його словами, угруповання наразі готує відповідь на пропозицію Ізраїлю, яку буде передано міжнародним посередникам.
15 квітня ХАМАС відкинув нову пропозицію Ізраїлю, оскільки вона містить вимогу бойовиків залишити анклав. Вимога терористів - вихід ЦАХАЛ з Сектору Газа з одночасним поновленням процесу обміну заручниками.
Переговори щодо нової угоди про припинення вогню, в яких беруть участь США, Катар та Єгипет, тривають.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.