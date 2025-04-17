Израиль усиливает операцию в Секторе Газа и формирует новую зону безопасности

Военные начали расширение недавно проложенного так называемого "Коридора Мораг". Новый маршрут охватывает город Рафах на юге Сектора Газа и соединяет его с Филадельфийским коридором, который простирается вдоль границы с Египтом.

Вся территория между этими двумя направлениями отныне рассматривается как часть израильской зоны безопасности.

Представитель ЦАХАЛа Авичай Адреи отметил, что на сегодня военные контролируют примерно треть Сектора Газа, используя занятые районы в качестве "оборонительной зоны безопасности". Расширение наземных операций будет происходить в соответствии с оперативной ситуацией.

По его словам, израильские силы планируют уничтожение инфраструктуры ХАМАС как на поверхности, так и под землей.

Источник: Militarnyi (militarnyi.com)