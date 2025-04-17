Израиль усиливает операцию в Секторе Газа и формирует новую зону безопасности

Армия обороны Израиля расширяет присутствие на юге Сектора Газа и формирует новую зону безопасности между городом Рафах и границей с Египтом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Военные начали расширение недавно проложенного так называемого "Коридора Мораг". Новый маршрут охватывает город Рафах на юге Сектора Газа и соединяет его с Филадельфийским коридором, который простирается вдоль границы с Египтом.
Вся территория между этими двумя направлениями отныне рассматривается как часть израильской зоны безопасности.
Представитель ЦАХАЛа Авичай Адреи отметил, что на сегодня военные контролируют примерно треть Сектора Газа, используя занятые районы в качестве "оборонительной зоны безопасности". Расширение наземных операций будет происходить в соответствии с оперативной ситуацией.
По его словам, израильские силы планируют уничтожение инфраструктуры ХАМАС как на поверхности, так и под землей.
В январе 2025 года Израиль и палестинская группировка ХАМАС договорились прекратить огонь и провести обмен заложниками. По оценкам израильской стороны, палестинские боевики до сих пор удерживают 59 заложников, из которых живыми, вероятно, остаются менее 25 человек.
Однако 2 марта, после завершения шестинедельного перемирия, в анклаве возобновились активные боевые действия.
В частности, ЦАХАЛ начала наземную операцию возле города Рафах для расширения зоны безопасности.
Усиление боевых действий на фоне заявлений израильских чиновников способствует предположениям о возможном переходе к полномасштабной оккупации Сектора Газа.
Израиль продолжает оказывать давление с целью освобождения всех заложников и демилитаризации ХАМАС.
Один из представителей группировки Махмуд Мардави в интервью агентству Bloomberg заявил, что ХАМАС не намерен складывать оружие и не будет рассматривать этот вопрос в рамках каких-либо переговоров. По его словам, группировка сейчас готовит ответ на предложение Израиля, который будет передан международным посредникам.
15 апреля ХАМАС отверг новое предложение Израиля, поскольку оно содержит требование боевиков покинуть анклав. Требование террористов - выход ЦАХАЛ из Сектора Газа с одновременным возобновлением процесса обмена заложниками.
Переговоры по новому соглашению о прекращении огня, в которых участвуют США, Катар и Египет, продолжаются.
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