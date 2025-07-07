Израиль добился почти всех целей в операции против Ирана, - посол Бродский

Дальнейшая эскалация конфликта не пошла бы на пользу ни Ирану, ни Израилю. Иран мог понести еще большие потери, а Израиль - погрязнуть в продолжительной войне, в которой он не заинтересован.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

"За 12 дней мы добились почти всех целей, которые мы перед собой поставили. С нашей точки зрения, не было смысла продолжать эту военную операцию", - подчеркнул дипломат.

По его словам, израильская сторона надеется, что Иран усвоит урок и не будет стремиться к созданию ядерного оружия.

"Ведь это и было одной из целей нашей операции против Ирана - предотвратить создание им ядерного оружия. Нам удалось отодвинуть эту возможность, по крайней мере, на несколько лет", - уверен Бродский.

Как обратил внимание посол, по оценкам всех военных экспертов, "Израиль одержал однозначную победу, проведя очень впечатляющую военную операцию".

"Израиль сумел всего за 12 дней нанести существенный урон иранской ядерной и ракетной программе, уничтожить руководство иранской армии, Корпуса стражей исламской революции, а также ликвидировать тех ученых, которые занимались ядерными разработками и создавали ядерную бомбу с целью уничтожения Израиля и угрозы всему миру", - отметил он.