Ізраїль не давав гарантій, що не атакуватиме ядерні об'єкти Ірану, - Держдеп

За словами високопоставленого представника Держдепу США, зараз важко сказати, чи не скористається Ізраїль роковинами нападу ХАМАС 7 жовтня для дій у відповідь.

"Ми сподіваємося і очікуємо побачити деяку мудрість, а також силу, але, як ви знаєте, жодних гарантій немає", - відповів він на питання, чи отримали США гарантії від Ізраїлю, що не будуть атаковані ядерні об'єкти Ірану.

Зазначимо, раніше цього тижня президент Джо Байден заявив, що США не підтримають дії Ізраїлю проти ядерної програми Ірану. Крім того, американська сторона поки не має ясності щодо того, коли буде ухвалено рішення про відповідь Ізраїлю.

Щодо можливості відповісти саме 7 жовтня, то в Держдепі вважають, що якщо Ізраїль і завдасть удару, то швидше за все до або після цієї дати. Щоб акт відплати не відволікав від суті трагічного дня.

Атака Ірану

Увечері 1 жовтня Іран запустив по Ізраїлю близько 200 балістичних ракет після ліквідації ватажка ліванської "Хезболли" Хасана Насралли. Більшу частину вдалося збити, у тому числі за участю США та Великобританії.

Внаслідок атаки не було пошкоджено об'єктів військово-повітряних сил. Іран навпаки декларував нібито високу результативність удару. Начальник ізраїльського Генштабу Герці Халеві припустив, що ЦАХАЛ може завдати удару по важливим цілям.

Також стало відомо, що Джо Байден обговорює з Ізраїлем можливі удари по нафтових об'єктах Ірану. Тим часом, Тегеран погрожує атакою на енергетичні об'єкти.