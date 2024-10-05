Израиль не давал гарантий, что не будет атаковать ядерные объекты Ирана, - Госдеп

По словам высокопоставленного представителя Госдепа США, сейчас трудно сказать, не воспользуется ли Израиль годовщиной нападения ХАМАС 7 октября для ответных действий.

"Мы надеемся и ожидаем увидеть некоторую мудрость, а также силу, но, как вы знаете, никаких гарантий нет", - ответил он на вопрос, получили ли США гарантии от Израиля, что не будут атакованы ядерные объекты Ирана.

Отметим, ранее на этой неделе президент Джо Байден заявил, что США не поддержат действия Израиля против ядерной программы Ирана. Кроме того, американская сторона пока не имеет ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля.

Что касается возможности ответить именно 7 октября, то в Госдепе считают, что если Израиль и нанесет удар, то, скорее всего, до или после этой даты. Чтобы акт возмездия не отвлекал от сути трагического дня.

Атака Ирана

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 200 баллистических ракет после ликвидации главаря ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллы. Большую часть удалось сбить, в том числе при участии США и Великобритании.

В результате атаки не были повреждены объекты военно-воздушных сил. Иран напротив декларировал якобы высокую результативность удара. Начальник израильского Генштаба Герци Халеви допустил, что ЦАХАЛ может нанести удар по важным целям.

Также стало известно, что Джо Байден обсуждает с Израилем возможные удары по нефтяным объектам Ирана. Тем временем Тегеран угрожает атакой на энергетические объекты.