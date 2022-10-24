Ізраїль дав Україні розвіддані для боротьби з дронами-камікадзе, - NYT

Їзраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні для того, аби збивати іранські дрони-камікадзе Shahed-136, які використовує Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

До слова, раніше NYT інформувала про те, що Ізраїль надає Україні базові відомості щодо іранських безпілотників.

"Український урядовець, говорячи не для протоколу, заявив, що Ізраїль надав розвідувальні дані, корисні для націлювання на іранські безпілотники", - пише газета.

Нагадаємо, 21 жовтня ізраїльські військові авіаударом поблизу Дамаска знищили центр збирання іранських дронів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в Ізраїлі поки що немає політичного рішення про надання Україні летальної допомоги.

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