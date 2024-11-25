Ізраїль дав попередню згоду на припинення вогню у Лівані, - ЗМІ

Ізраїль попередньо дав згоду на припинення вогню у Лівані та схвалив головні засади спільної пропозиції зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz та Ynet.
Пропозиція вміщує три етапи.
Контроль за припиненням вогню буде покладений на міжнародний орган на чолі зі США.
Ізраїль очікує на листа з Вашингтону з підтвердженням його права на військові дії, якщо "Хезболла" порушить умови перемир'я, навіть попри відсутність дій з боку ліванських військових та міжнародних сил.
Тим часом посередник від США Амос Хохштейн попередив обидві сторони про готовність припинити свою місію, якщо вони найближчим часом не погодяться на угоду, що лежить на столі переговорів.
14 листопада посол США у Лівані Ліза Джонсон передала уряду країни проект угоди про припинення вогню. Вона була розроблена Ізраїлем та США.
Угода передбачає, зокрема, 60-денне припинення бойових дій і тривале перемир'я. "Хезболла" має вивести війська з південних районів Лівану. Армія країни та миротворчі сили ООН мають стати єдиними збройними групами у районі на південь від ліванської річки Літані.
Водночас, армія оборони Ізраїлю, що з вересня діє на півдні країни, має відступити на кордон між двома країнами.
Обраний новим президентом США Дональд Трамп підтримав цю пропозицію.
19 листопада влада Лівану та представники "Хезболли" підтримали угоду про припинення вогню.
Додамо, що 24 листопада, терористи масштабно обстріляли ракетами Тель-Авів. У місті пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
Удар став відповіддю на потужний авіаудар ізраїльтян по Бейруту та Лівану днем раніше.
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