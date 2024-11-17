"Хезболла" розглядає проект припинення вогню від Ізраїлю та США, - CNN

Ліванське ісламське угруповання "Хезболла" розглядає пропозицію США та Ізраїлю про припинення вогню. Це свідчить про активізацію дипломатичних зусиль припинення конфлікту в цьому регіоні Близького Сходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відомий із перебігом переговорів ліванський чиновник зазначив, що ввечері у четвер, 14 листопада, посол США в Лівані Ліза Джонсон передала цю пропозицію уряду країни.

Влада "оптимістично налаштована" щодо згоди "Хезболли" на умови угоди та очікує на офіційну відповідь на останню пропозицію наступного понеділка.

"Дипломатичні зусилля зараз у вогні", - сказало джерело видання.

У суботу, 16 листопада, ввечері інше ліванське джерело повідомило CNN, що в Бейруті відбуваються широкі дискусії між політичними діячами щодо американської ініціативи.

Остання пропозиція, яку посол Джонсон виклала близькому до "Хезболли" спікеру парламенту Лівану Набіху Беррі, є першою пропозицією, яку США та Ізраїль представили після того, як наприкінці вересня були проведені переговори про тимчасове припинення вогню. Ці зусилля були зведені нанівець, коли Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу під час потужного удару в південному передмісті Бейрута.

Суть мирної пропозиції

Двоє учасників переговорів розповіли CNN, що головною проблемою залишається те, як змусити "Хезболлу" піти з південного Лівану, і чи будуть готові ліванські збройні сили взяти на себе більш активну роль у цій ситуації.

За словами першого ліванського посадовця, американсько-ізраїльська пропозиція має на меті досягти 60-денного припинення бойових дій і подається як основа для тривалого перемир'я. Він додав, що терміни відповідають параметрам Резолюції ООН 1701, яка поклала край лівансько-ізраїльській війні у 2006 році. Резолюція передбачає, що єдиними збройними групами в районі на південь від ліванської річки Літані, мають бути ліванська армія і миротворчі сили ООН.

Пропозиція також передбачає, що ізраїльські сухопутні війська, які діють на півдні Лівану з кінця вересня, мають відступити за міжнародно визнаний кордон між двома країнами.

"Пункти в основному зосереджені на механізмі імплементації і на ролі ліванських збройних сил у виконанні резолюції 1701 на півдні річки Літані", - сказав чиновник, додавши, що в ній також йдеться про маршрути контрабанди через міжнародні кордони країни.

Інтерес США і фактор Трампа

Один з ліванських чиновників, знайомих із перебігом переговорів про припинення вогню, повідомив CNN, що новообраний президент США Дональд Трамп підтримав переговори, які ведуться під керівництвом спеціального посланника адміністрації Байдена в Лівані Амоса Хохштейна.

За словами американських та ізраїльських джерел, американські чиновники продовжують домагатися укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" в Лівані. Наближені до Трампа люди дали зрозуміти представникам адміністрації, що він не буде намагатися зірвати поточні зусилля.

Досі залишаються питання про те, коли угода буде завершена. Нинішні американські чиновники кажуть, що вона близька до укладення, однак деякі ізраїльські чиновники заявили новообраному президенту і наближеним до нього особам, що вони мають намір доставити новій команді Трампа припинення вогню в якості раннього "подарунка". Однак інші ізраїльські чиновники дали зрозуміти адміністрації Джо Байдена, що вони хочуть якнайшвидше укласти угоду.

Так званий "Закон Логана" забороняє переможцю виборів, до того, як він офіційно стане президентом - брати участь у політиці США, зокрема, вести переговори з іноземними урядами, які мають суперечки зі США. Члени перехідної команди Трампа поінформовані про цей закон.

Однак деякі нинішні американські чиновники зазначають, що Трамп, імовірно, не хоче, щоб його вважали лідером, що чинить тиск на Тель-Авів настільки швидко після вступу на посаду. Тому існує взаємний стимул якнайшвидше вирішити ситуацію на північному кордоні Ізраїлю.