Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане, - СМИ

Израиль предварительно дал согласие на прекращение огня в Ливане и одобрил главные принципы совместного предложения с США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz и Ynet.
Предложение включает три этапа.
Контроль за прекращением огня будет возложен на международный орган во главе с США.
Израиль ожидает письма из Вашингтона с подтверждением его права на военные действия, если "Хезболла" нарушит условия перемирия, даже несмотря на отсутствие действий со стороны ливанских военных и международных сил.
Тем временем посредник от США Амос Хохштейн предупредил обе стороны о готовности прекратить свою миссию, если они в ближайшее время не согласятся на соглашение, лежащее на столе переговоров.
14 ноября посол США в Ливане Лиза Джонсон передала правительству страны проект соглашения о прекращении огня. Оно было разработано Израилем и США.
Соглашение предусматривает, в частности, 60-дневное прекращение боевых действий и длительное перемирие. "Хезболла" должна вывести войска из южных районов Ливана. Армия страны и миротворческие силы ООН должны стать единственными вооруженными группами в районе к югу от ливанской реки Литани.
В то же время, армия обороны Израиля, которая с сентября действует на юге страны, должна отступить на границу между двумя странами.
Избранный новым президентом США Дональд Трамп поддержал это предложение.
19 ноября власти Ливана и представители "Хезболлы" поддержали соглашение о прекращении огня.
Добавим, что 24 ноября, террористы масштабно обстреляли ракетами Тель-Авив. В городе повреждена инфраструктура, есть раненые.
Удар стал ответом на мощный авиаудар израильтян по Бейруту и Ливану днем ранее.
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