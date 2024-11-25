Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане, - СМИ

Предложение включает три этапа.

Перемирие, после которого "Хезболла" выведет свои силы к северу от реки Литани.

Вывод израильских войск из южного Ливана.

Переговоры Израиля и Ливана о демаркации спорных приграничных территорий.

Контроль за прекращением огня будет возложен на международный орган во главе с США.

Израиль ожидает письма из Вашингтона с подтверждением его права на военные действия, если "Хезболла" нарушит условия перемирия, даже несмотря на отсутствие действий со стороны ливанских военных и международных сил.

Тем временем посредник от США Амос Хохштейн предупредил обе стороны о готовности прекратить свою миссию, если они в ближайшее время не согласятся на соглашение, лежащее на столе переговоров.