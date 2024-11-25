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Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане, - СМИ

Фото: Израиль согласен прекратить огонь в Ливане (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израиль предварительно дал согласие на прекращение огня в Ливане и одобрил главные принципы совместного предложения с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz и Ynet.

Предложение включает три этапа.

  • Перемирие, после которого "Хезболла" выведет свои силы к северу от реки Литани.
  • Вывод израильских войск из южного Ливана.
  • Переговоры Израиля и Ливана о демаркации спорных приграничных территорий.

Контроль за прекращением огня будет возложен на международный орган во главе с США.

Израиль ожидает письма из Вашингтона с подтверждением его права на военные действия, если "Хезболла" нарушит условия перемирия, даже несмотря на отсутствие действий со стороны ливанских военных и международных сил.

Тем временем посредник от США Амос Хохштейн предупредил обе стороны о готовности прекратить свою миссию, если они в ближайшее время не согласятся на соглашение, лежащее на столе переговоров.

Проект мирного соглашения Израиля и США

14 ноября посол США в Ливане Лиза Джонсон передала правительству страны проект соглашения о прекращении огня. Оно было разработано Израилем и США.

Соглашение предусматривает, в частности, 60-дневное прекращение боевых действий и длительное перемирие. "Хезболла" должна вывести войска из южных районов Ливана. Армия страны и миротворческие силы ООН должны стать единственными вооруженными группами в районе к югу от ливанской реки Литани.

В то же время, армия обороны Израиля, которая с сентября действует на юге страны, должна отступить на границу между двумя странами.

Избранный новым президентом США Дональд Трамп поддержал это предложение.

19 ноября власти Ливана и представители "Хезболлы" поддержали соглашение о прекращении огня.

Добавим, что 24 ноября, террористы масштабно обстреляли ракетами Тель-Авив. В городе повреждена инфраструктура, есть раненые.

Удар стал ответом на мощный авиаудар израильтян по Бейруту и Ливану днем ранее.

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