Израиль дал предварительное согласие на прекращение огня в Ливане, - СМИ

Израиль предварительно дал согласие на прекращение огня в Ливане и одобрил главные принципы совместного предложения с США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz и Ynet.

Предложение включает три этапа. Перемирие, после которого "Хезболла" выведет свои силы к северу от реки Литани.

Вывод израильских войск из южного Ливана.

Переговоры Израиля и Ливана о демаркации спорных приграничных территорий. Контроль за прекращением огня будет возложен на международный орган во главе с США. Израиль ожидает письма из Вашингтона с подтверждением его права на военные действия, если "Хезболла" нарушит условия перемирия, даже несмотря на отсутствие действий со стороны ливанских военных и международных сил. Тем временем посредник от США Амос Хохштейн предупредил обе стороны о готовности прекратить свою миссию, если они в ближайшее время не согласятся на соглашение, лежащее на столе переговоров.