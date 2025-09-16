Ізраїль бомбить Газу, люди протестують проти операції Нетаньяху, - ЗМІ

Ізраїльська армія масовано обстрілює місто Газа. Тим часом в Єрусалимі родини заручників протестують проти операції ЦАХАЛ біля резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ynet і The Times of Israel.
Близько півночі в ніч на понеділок, 16 вересня, Армія оборони Ізраїлю почала інтенсивні обстріли Гази в рамках операції з взяття населеного пункту під тотальний контроль.
"Тривають сильні, безперервні бомбардування міста Газа, і небезпека постійно зростає", - сказав AFP очевидець Ахмед Газаль.
Він додав, що житлові будинки зруйновано, а жителі залишаються під завалами.
Махмуд Басал, речник підконтрольної ХАМАС служби цивільної оборони Гази, повідомив агентству, що "бомбардування все ще тривають по всьому місту Газа, і кількість загиблих та поранених продовжує зростати".
Тим часом в Єрусалимі сім'ї ізраїльських заручників ХАМАС, а також ті, хто вижили у полоні палестинців, проводять акцію протесту біля резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху.
Поліція перекрила вулицю. Люди встановили намети біля резиденції та скандують: "Прем'єр-міністр почув, що родини приїжджають, і втік".
"Вийдіть і скажіть, як ви мені брехали в обличчя!", - звернувся з учасників звернувся до Сари Нетаньягу.
Армія оборони Ізраїлю почала масштабний наступ для взяття під контроль міста Газа.
Операція розпочалася після візиту до країни держсекретаря США Марко Рубіо, який підтримав плани Єрусалиму.
Водночас, терористи ХАМАС пригрозили використати близько 50 ізраїльських заручників в якості "живого щита". Президент США Дональд Трамп пригрозив палестинцям відповідальністю за смерть цивільних.
Раніше Ізраїль пригрозив повністю знищити місто Газа, якщо ХАМАС не складе зброю та не відпустить заручників, яких досі утримує.