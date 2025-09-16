Израиль бомбит Газу, люди протестуют против операции Нетаньяху, - СМИ

Около полуночи в ночь на понедельник, 16 сентября, Армия обороны Израиля начала интенсивные обстрелы Газы в рамках операции по взятию населенного пункта под тотальный контроль.

"Продолжаются сильные, непрерывные бомбардировки города Газа, и опасность постоянно растет", - сказал AFP очевидец Ахмед Газаль.

Он добавил, что жилые дома разрушены, а жители остаются под завалами.

Махмуд Басал, представитель подконтрольной ХАМАС службы гражданской обороны Газы, сообщил агентству, что "бомбардировки все еще продолжаются по всему городу Газа, и количество погибших и раненых продолжает расти".

Протесты в Иерусалиме

Тем временем в Иерусалиме семьи израильских заложников ХАМАС, а также выжившие в плену палестинцев, проводят акцию протеста вблизи резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Полиция перекрыла улицу. Люди установили палатки возле резиденции и скандируют: "Премьер-министр услышал, что семьи приезжают, и убежал".

"Выйдите и скажите, как вы мне врали в лицо!", - обратился из участников обратился к Саре Нетаньяху.