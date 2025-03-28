Ізраїль завдав удару по складу дронів "Хезболли" у Бейруті

ЦАХАЛ завдав удару по складу дронів "Хезболли" в південних передмістях Бейрута у відповідь на ракетний обстріл з Лівану. Міністр оборони Ізраїлю попередив Ліван про можливість нових атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Ізраїльські військові повідомили, що нещодавно завдали авіаудару по складу дронів "Хезболли" в південних передмістях Бейрута. Цей склад використовувався для зберігання безпілотників, які належать підрозділу 127 "Хезболли", що відповідає за атаки дронів на Ізраїль.
Армія Ізраїлю зазначила, що терористична організація розмістила свою інфраструктуру в серці цивільних районів, що є частиною їхньої стратегії використовувати ліванських громадян як людські щити.
ЦАХАЛ попередив про евакуацію перед ударом і здійснив кілька попереджувальних пострілів.
Цей удар став відповіддю на ракетний обстріл з Лівану, який, за словами ізраїльських військових, є порушенням угоди про припинення вогню.
Міністр оборони Ізраїлю Іцхак Кац попередив Ліван, що ЦАХАЛ може здійснити нові удари по Бейруту, якщо не буде дотримано угоди про припинення вогню. Він заявив, що якщо спокою не буде на півночі Ізраїлю, його не буде і в ліванській столиці.
"Будь-яка спроба нашкодити галилейським громадам - дахи будинків у районі Дахія в Бейруті будуть здригатися", - заявив Кац.
Він також надіслав послання уряду Лівану: якщо угода не буде виконана, Ізраїль продовжить відповідати.
У 2024 році ЦАХАЛ знищив майже всіх лідерів угруповання "Хезболла", а у вересні ізраїльські військові розпочали наземну операцію проти ліванських терористів на півдні Лівану.
Наприкінці листопада Ізраїль та "Хезболла" уклали угоду про перемир'я, згідно з якою ізраїльські війська протягом 60 днів залишають Ліван, а армія Лівану бере під контроль південні райони для запобігання поверненню бойовиків.
Попри це, перемир'я часто порушується. Ізраїль час від часу атакує об'єкти інфраструктури "Хезболли", ліквідуючи ватажків та підрозділи угруповання, що не дотримуються угоди.
16 березня ЦАХАЛ завдав удару по командному центру сил "Радван" на південь Лівану, а кілька днів тому ізраїльські військові вразили військовий об'єкт "Хезболли" з підземною інфраструктурою в районі Бекаа.
Зазначається, що в ніч на понеділок, 24 березня, ізраїльські військові атакували район міста Набатія на півдні Лівану. Під час удару був ліквідований Хасан Камал Халаві - командир протитанкового підрозділу "Хезболли".
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