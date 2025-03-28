Ізраїль завдав удару по складу дронів "Хезболли" у Бейруті

Ізраїльські військові повідомили, що нещодавно завдали авіаудару по складу дронів "Хезболли" в південних передмістях Бейрута. Цей склад використовувався для зберігання безпілотників, які належать підрозділу 127 "Хезболли", що відповідає за атаки дронів на Ізраїль.

Армія Ізраїлю зазначила, що терористична організація розмістила свою інфраструктуру в серці цивільних районів, що є частиною їхньої стратегії використовувати ліванських громадян як людські щити.

ЦАХАЛ попередив про евакуацію перед ударом і здійснив кілька попереджувальних пострілів.

Цей удар став відповіддю на ракетний обстріл з Лівану, який, за словами ізраїльських військових, є порушенням угоди про припинення вогню.

Міністр оборони Ізраїлю Іцхак Кац попередив Ліван, що ЦАХАЛ може здійснити нові удари по Бейруту, якщо не буде дотримано угоди про припинення вогню. Він заявив, що якщо спокою не буде на півночі Ізраїлю, його не буде і в ліванській столиці.

"Будь-яка спроба нашкодити галилейським громадам - дахи будинків у районі Дахія в Бейруті будуть здригатися", - заявив Кац.

Він також надіслав послання уряду Лівану: якщо угода не буде виконана, Ізраїль продовжить відповідати.