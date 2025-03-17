Армія Ізраїлю вдарила по об'єктах "Хезболли" на півдні Лівану
Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по об'єктах, що використовуються "Хезболлою" на півдні Лівану. Зокрема, військові атакували центр управління силами "Радван".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Зазначається, що ударів було завдано впродовж кількох годин ввечері у неділю, 16 березня.
"Наявність таких об'єктів терористичної інфраструктури є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном. ЦАХАЛ не допустить такої діяльності і буде діяти проти неї", - йдеться у повідомленні.
Крім того, раніше у неділю ізраїльські військові зафіксували постріл у припаркований автомобіль в районі селища Авівім. Про постраждалих не повідомляється.
"Постріл, скоріш за все, був зроблений з ліванської території. Війська ЦАХАЛу сканують місцевість, інцидент перебуває на стадії перевірки", - повідомили військові.
Також зазначається, що будь-який обстріл Ізраїлю з ліванської території є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
Режим припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою"
Впродовж 2024 року ізраїльські військові ліквідували майже всіх керівників угруповання "Хезболла", а у вересні ЦАХАЛ розпочала наземну операцію проти бойовиків у південному Лівані.
Наприкінці листопада між Ізраїлем та "Хезболлою" запрацювало перемир'я. За умовами угоди, ізраїльтяни виводять свої війська з країни протягом 60 днів. Ліванська регулярна армія бере під контроль територію на півдні для недопущення повернення у ці райони бойовиків.
Однак фактично режим припинення вогню не завжди дотримується. Армія Ізраїлю час від часу завдає ударів по інфраструктурі "Хезболли" у Лівані. Також ліквідовуються інші ватажки та підрозділи ісламістів, що порушують перемир'я.
У лютому Ізраїль заявив про намір вивести свої війська з півдня Лівану. Однак військові планують залишити окремі підрозділи на п'яти стратегічних позиціях.
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