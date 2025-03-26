Армія Ізраїлю ліквідувала командира протитанкового підрозділу "Хезболли"
Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира протитанкового підрозділу на "Південному фронті" ліванського угруповання "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Зазначається, що в ніч на понеділок, 24 березня, ізраїльські військові атакували район міста Набатія на півдні Лівану. Під час удару був ліквідований Хасан Камал Халаві - командир протитанкового підрозділу "Хезболли".
"Під час війни Халаві був відповідальним за численні терористичні атаки проти Держави Ізраїль. Він сприяв пересуванню бойовиків та постачанню зброї на південь Лівану. В останні місяці Халаві продовжував займатися терористичною діяльністю проти ізраїльського цивільного населення", - йдеться у повідомленні.
У ЦАХАЛ зазначили, що терористична діяльність Хасана Камаля Халаві становила загрозу для Держави Ізраїль та її громадян.
Інцидент у Сирії
Вранці у вівторок, 25 березня, ізраїльські військові ідентифікували кількох терористів, які відкрили по них вогонь на півдні Сирії.
Солдати відкрили вогонь у відповідь, і ЦАХАЛ завдала удару по терористах. Влучання були ідентифіковані.
Війна між Ізраїлем та "Хезболлою"
У 2024 році ЦАХАЛ ліквідувала практично всіх очільників угруповання "Хезболла", а у вересні ізраїльські військові почали наземну операцію проти ліванських терористів у південних районах Лівану.
Наприкінці листопада Ізраїль та "Хезболла" домовилися про перемир'я. Згідно з угодою, ізраїльтяни впродовж 60 днів виводять свої війська з країни. Армія Лівану бере під контроль південні райони країни для недопущення повернення бойовиків.
Однак де-факто припинення вогню регулярно порушується. Ізраїльські військові час від часу атакують інфраструктуру "Хезболли" та ліквідовують ватажків і підрозділи угруповання, що порушують перемир'я.
Так, 16 березня ЦАХАЛ вдарила по центру управління силами "Радван" угруповання "Хезболли" на півдні Лівану.
Днями військові ізраїльської армії вдарили по військовому об'єкту "Хезболли" з підземною інфраструктурою в районі Бекаа у Лівані.
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