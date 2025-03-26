Армія Ізраїлю ліквідувала командира протитанкового підрозділу "Хезболли"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Зазначається, що в ніч на понеділок, 24 березня, ізраїльські військові атакували район міста Набатія на півдні Лівану. Під час удару був ліквідований Хасан Камал Халаві - командир протитанкового підрозділу "Хезболли".

"Під час війни Халаві був відповідальним за численні терористичні атаки проти Держави Ізраїль. Він сприяв пересуванню бойовиків та постачанню зброї на південь Лівану. В останні місяці Халаві продовжував займатися терористичною діяльністю проти ізраїльського цивільного населення", - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ зазначили, що терористична діяльність Хасана Камаля Халаві становила загрозу для Держави Ізраїль та її громадян.

Інцидент у Сирії

Вранці у вівторок, 25 березня, ізраїльські військові ідентифікували кількох терористів, які відкрили по них вогонь на півдні Сирії.

Солдати відкрили вогонь у відповідь, і ЦАХАЛ завдала удару по терористах. Влучання були ідентифіковані.